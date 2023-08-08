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الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الديهي يهاجم عمرو واكد: كلامك سم منقوع (فيديو)

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيانا صادرا من المجلس الاستشاري المشكل في الخارج من قبل الفنان خالد أبو النجا، والفنان عمرو واكد و18 شخصا آخرين، معقبا: "عمرو وأكد وخالد أبو النجا، دول ناس لا مؤاخذة، طبعا الكل عارف".

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء،: "أنا بقول للناس دي تعالوا بما لديكم من حجج أمامي في أي مناظرة، وسأثبت لكم جميعا أنكم عديم المرؤة والنبل والرجولة، وبأنكم خونة، لأن الكبير بتاعكم لا مؤاخذة".

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شخص كاره لمصر

ولفت إلى أن عبارة عن شخص حرامي ونصاب وكاره وحاقد لمصر، بحكم القانون والقضاء، كما يضم الإخواني عمرو عبد الهادي، معقبا: "هذا الشخص عبارة عن شخص يتظاهر بفحولة سيده، دي ناس بتعمل كل يوم قصة".
وأشار إلى أن الفنان عمرو وأكد أحد أعضاء المجلس الاستشاري، المشكل في الخارج، قام بنشر تغريدة تتحدث على أن الحل في مصر، لا يمكن في اختيار رئيس جديد، ولكن الحل يكون من خلال إنهاء دولة الرئيس، وبناء دولة فيدرالية برلمانية تقودها نخب شعبية.

وعقب : "والله والله هذا الكلام سم قاتل، فيدرالية ايه، أنت قرأت كتب في تفكيك الدول والانكارية، ولا قرأت ايه، ولا مين بيحركك، ده بيقول كلام هو مش فاهمه، الحديث على إنشاء فيدرالية كلام يتجاوز الخطوط الحمراء".

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