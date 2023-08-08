فاروق الباز يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير مركز ابحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة ، قائلا أن الأرض دائما معرضة للتغيرات منذ نشأتها ، موضحا :" التغيرات واردة ولكننا تعودنا على وضع ما".

وأضاف الدكتور فاروق الباز ، خلال " زووم " لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه لا يوجد خوف من التغيرات ، ولا بد وأن نتأقلم مع التغيرات، مشيرا إلى أنه مع معرفة ان التغيرات دائمة لابد من الحفاظ ، وتقليل آثار التغير.

أهمية التوصل لحلول معقوله تقلل من تأثير الإنسان السلبي على الأرض

وشدد " الباز" على أهمية التوصل لحلول معقوله تقلل من تأثير الإنسان السلبي على الأرض ، من أجل تماشي كافة الدول مع الحلول .