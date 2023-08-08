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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فاروق الباز يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

العالم المصري فاروق
العالم المصري فاروق الباز

كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير مركز ابحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة ، قائلا أن الأرض دائما معرضة للتغيرات منذ نشأتها ، موضحا :" التغيرات واردة ولكننا تعودنا على وضع ما".

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الأرض كروية أم مسطحة.. فاروق الباز يحسم الأمر بالدليل

وأضاف الدكتور فاروق الباز ، خلال " زووم " لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه لا يوجد خوف من التغيرات ، ولا بد وأن نتأقلم مع التغيرات، مشيرا إلى أنه مع معرفة ان التغيرات دائمة لابد من الحفاظ ، وتقليل آثار التغير.

 أهمية التوصل لحلول معقوله تقلل من تأثير الإنسان السلبي على الأرض

وشدد " الباز" على أهمية التوصل لحلول معقوله تقلل من تأثير الإنسان السلبي على الأرض ، من أجل تماشي كافة الدول مع الحلول .

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