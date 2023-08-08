بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحقق بدعم رئاسي (فيديو)

رحبت الإعلامية بسمة وهبة، بتجديد الأضرحة ومسار آل البيت والعتبات المقدسة، موضحةً: " كنا نحلم بأن يتم تجديد هذه الأضرحة، لأنها تقادمت والطرق الموصلة إليها كانت صعبة للغاية، ولكننا نرى اليومَ أن الحلمَ أصبح حقيقة، فهناك مسار مقدس يتم تطويره كله".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أنّه يجرى تطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل المساجد وزخارف معمارية ليست معقولة وشديدة الإبداع، كما يتم الحفاظ على الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة.

وتابعت: "فرحة كبيرة بتطوير مسار آل البيت والذي بدأ بمسجد السيدة زينب وبعدها مسجد احمد بن طولون ومزارات شارع الأشراف ثم مسجد السيدة سكينة ومسجد السيدة رقية ومقام سيدي ابن سيرين وقبة الأشرف خليل وقبة فاطمة خاتون ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة

ولفتت إلى أنّ يوم افتتاح تجديد الأضرحة لا يكون عاديا، فهو مثل العيد كله محبة وفرحة، موضحةً: "فرحة المصريين بهذا اليوم 3، الأولى هي افتتاح مسجد وضريح السيدة نفيسة بعد التطوير، وبالتالي، فإن الباب أصبح مفتوحا أمام أهل مصر لزيارة العتبة الطاهرة".

وأضافت، أنّ الفرحة الثانية تخص التطوير والإنجاز وتاريخنا وآثارنا، مشيرةً إلى أن افتتاح اليوم إثبات جديد على أن الدولة المصرية عندما تعد فإنها تفي، فقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه بتنفيذ حلم المصريين.

وتابعت: "الفرحة الثالثة فهي أن التطوير مهم جدا على مستوى التنمية والاقتصاد وخلق حالة رضا من الناس وفرص عمل، كما أن التطوير يغلق الباب أمام العشوائيات في منطقة مهمة من تاريخ مصر، وفي الوقت ذاته يساهم في تنشيط السياحة الدينية".