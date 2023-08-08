كامل الوزير: توجيهات من السيسي أن تكون مصر مركزا للنقل اللوجيستي (فيديو)

كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، مضيفا أن ممر العريش طابا يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون مصر مركز للنقل اللوجستي.

وأشار إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة مملوكة لمصر والأردن والعراق، مضيفا أن هناك تعاون بين الدول الثلاث في كل المجالات.

وتابع كامل الوزير، أن قناة السويس أجهضت محاولات إنشاء قناة مماثلة لها تربط بين البحرين، موضحا أن إنشاء القطار الكهربائي بين الإسكندرية والعين السخنة أجهض محاولات إنشاء خط سكة حديد خارج مصر يربط بين البحرين.

وأوضح كامل الوزير، أن خط التجارة العربي سينقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من خلال سكك حديد إلى منطقة العقبة ومنها إلى طابا.

توطين صناعة النقل فى مصر يساهم فى توفير العملة الصعبة

وأكد وزير النقل، أن توطين صناعة النقل فى مصر يساهم فى توفير العملة الصعبة، موضحا أنه فى نهاية 2024 لن نستورد أى عربة للنقل بكل أشكاله، مضيفا أن 90 % من العاملين فى ألستوم الفرنسية من المصريين.