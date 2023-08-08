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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسامة ربيع: عملية انتشال القاطرة “فهد” تمت بسلاسة واحترافية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ عملية انتشال القاطرة “فهد” سارت كما هو مخطط لها دون التأثير في حركة الملاحة، موضحًا: "فور حدوث الواقعة قمنا بتأمين القاطرة الغارقة بشمندورات تحذيرية وعلامات حتى لا يتم وقف حركة الملاحة وتظل تتحرك بشكل طبيعي في الاتجاهين".

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك شخصا مفقودا لمدة يوم ونصف اليوم ووجهنا كل جهودنا للبحث عنه، ووجدناه بالأمس، وفي المرحلة الثالثة تم انتشال القاطرة من المياه في عملية معقدة وليست سهلة على الإطلاق؛ لأن الأعماق كبيرة تصل إلى 27 مترا، والغواصون كانوا ينزلون إلى الأعماق أكثر من مرة لتنفيذ العملية واستخراج القاطرة كاملة، وفي مثل هذه الحالات يتم تقطيع القاطرات كاملة تحت المياه.

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رئيس هيئة قناة السويس: "نجاح انتشال القاطرة الغارقة" فهد"

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أعماق كبيرة

ونوه إلى أن المهندسين والغواصين الموجودين في الهيئة يكنون حبا كبيرا لمصر وللهيئة وهو ما جعلهم يعملون في أعماق أكبر من الأعماق الذين يعملون بها حتى تنجح العملية، وكانوا يعملون من السادسة صباحا حتى العاشرة والحادية عشرة مساء إلى أن تمت عملية الانتشال كاملة.

وأوضح: "من إجراءات الإنقاذ هو أن نقوم بالتأمين الملاحي بحيث لا يؤثر مكان الحادث على السفن التي تعبر القناة، فعندما غرقت القاطرة أصبح العمق في مكان الحادث أقل من العمق المفروض".

 

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