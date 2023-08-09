الأرصاد تزف بشرى عن تحسن حالة الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه على مدار الأيام المقبلة، وحتى مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن مستمر في حالة الطقس.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "من مصر"، والمذاع على فضائية “سي بي سي”، أن أقل درجة رطوبة تم تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى تعدت الـ٤٠%، وهو سبب الشعور بالانخفاض الكبير في الطقس، ولكن درجات الحرارة سجلت ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

الرطوبة ستظل مرتفعة ولكن يقلل الاحساس بها مع وجود نشاط للرياح

وأشار " القياتي "، إلى أن الرطوبة ستظل مرتفعة ولكن يقلل الاحساس بها مع وجود نشاط للرياح سيكون ملحوظا بشكل كبير يومي الخميس والجمعة.

وأردف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيسبب وجود اضطرابات في حركة الملاحة على البحر المتوسط، وخاصة الساحل الغربي، ويصل ارتفاع الموج لـ2.5 متر.