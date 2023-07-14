الزقازيق تنعى أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب

نعت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وشمل بيان الجامعة نعي الفقيد، والذي جاء فيه؛ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى.

وفاة أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب

وقدم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.