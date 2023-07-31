جامعة الدلتا تطرح برامجها المتميزة بالكليات أمام الناجحين فى الثانوية العامة

تطرح جامعة الدلتا برعاية الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة مجموعة من برامجها الدراسية المتميزة والفريدة امام الناجحين فى الثانوية العامة وتفتح الجامعة ابوابها لقبول الناجحين بكليات الجامعة.

أكد الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا أن الجامعة تضم برامج متميزة مواكبة للتطورات الدولية وتؤهل الخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل محليًا ودوليًا وتشمل كلية الهندسة وتضم تخصصات عمارة ومدنى واتصالات وإلكترونيات وميكاترونكس وهى معادلة من المجلس الاعلى للجامعات ومعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومن اتحاد المهندسين العرب. وكلية إدارة الأعمال 4 سنوات وتضم تخصصات محاسبة وتسويق وتجارة إلكترونية وريادة أعمال وبنوك وهى معادلة من المجلس الاعلى للجامعات. وكلية طب الفم والأسنان 5 سنوات+ سنة امتياز معادلة من المجلس الأعلى للجامعات ومعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وكلية الصيدلة 5 سنوات + سنة امتياز صيدلة إكلينيكية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات ومعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وكلية العلاج الطبيعى خمس سنوات + سن امتياز معادلة من المجلس الأعلى للجامعات. وكلية الطب البشرى وتعتمد على التعليم التكاملى المبنى على دراسة الحالة والتعرض البكر للتدريب الإكلينيكى بالتعاون مع كلية الطب جامعة تورنتو وكلية الطب جامعة بليموث. وكلية العلوم الصحية التطبيقية 4 سنوات: مختبرات طبية-أشعة وتصوير طبي-طوارئ ورعاية حرجة-تركيبات أسنان وكلية الذكاء الاصطناعى 4 سنوات، وتضم تخصصات ذكاء اصطناعى والبيانات الضخمة والمعلوماتية الحيوية والأمن السيبرانى.

وكلية الآداب ومدة الدراسة 4 سنوات، وتضم تخصصات إعلام وعلوم اتصال وصحافة إلكترونية وفنون الإعلام الرقمى، وأكد المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة تقع على الطريق الدولى الساحلى بين مدينتى جمصة والمنصورة الجديدة، وتبلغ مساحة الحرم الجامعة 51 فدانًا، ويضم مبانى الكليات وفندق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية والملاعب وقاعة المؤتمرات والعيادات الخارجية والمسجدوتوفر الجامعة أسطولًا لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأضاف أسامة ربيع أنه إيمانًا من الجامعة بضرورة تحقيق مزايا تنافسية لخريجيها والتزامًا بالمعايير الصادرة من وزارة التعليم العالى للموافقة على إنشاء جامعات أو كليات جديدة بضرورة الشراكة مع جامعات أجنبية مصنفة دوليًا فقد ارتبطت الجامعة بعدد من اتفاقيات التعاون المعتمدة مع جامعة تورونتو الكندية جامعة بليموث وجامعة سالفورد وجامعة بلجورود الروسية وجامعة الاتصالات الماليزية وجامعة العلوم التطبيقية المجرية.واكد الدكتور يحى المشد رئيس الجامعة أن كلية طب الفم والأسنان بدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 2011 وخرجت ست دفعات والدرجة العلمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات حتى 2025، كما تم اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2021 حتى 2026وينوفر بالكلية إمكانيات معملية وعيادات متميزة تتيح للطلاب تنفيذ جميع متطلبات التدريب من خلال 330 وحدة أسنان متكاملة موزعة على اثنتى عشرة عيادة تخصصية من التركيبات الثابتة والمتحركة وللجراحة وللحشو ولعلاج الجذور واللثة وللتقويم وللأطفال ولزراعة الأسنان وجراحة الوجه والفكين وأجهزة اشعة متعددة من أشعة x وأشعة مخروطية وبانوراما وأجهزة ليزر وأجهزة تصميم وتصنيع بالحاسب CAD/CAM ومناظير ومعامل للمحاكاة والمواد وبيولوجيا الفم وغيرها يشرف على تدريبهم مجموعة من الخبراء والمهنيين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

طبيعة الكليات المختلفة وهى ٩ كليات: كلية الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، الهندسة، الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ببرامجها الأربعة، وهى (برنامج تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، برنامج تكنولوجيا الطوارئ والرعاية الطبية الحرجة، برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية)، وكلية الإدارة بأقسامها (قسم المحاسبة، إدارة الأعمال، التسويق الإلكترونى واللوجستيات الإدارة الذكية ونظم المعلومات المحاسبية) والتى تسير وفقًا لنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية، وأخيرًا كلية الآداب بأقسامها الثلاثة (قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، قسم الإعلام وعلوم الاتصال، قسم نظم المعلومات الجغرافية) وأيضاً وجود منصة التعليم الإلكترونى، بالإضافة إلى حصول كليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لكل من كليات طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة، الإدارة، وكذلك اعتماد المهندسين العرب واستعداد هذه الكليات للتقدم للاعتماد الدولى.

وكذلك أقسام الكليات المتوفرة ومـا تؤهل إليه من مجالات مختلفة فى العلوم الطبية والذكاء الاصطناعى والهندسة والعلوم الإنسانية بهدف توعية وتثقيف الطلاب الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم بالفرص المختلفة للالتحاق بالجامعة، وشرح المعايير الأساسية التى يتوقف عليها اختيار الطلاب لكليات الجامعة وإرشاد الطلاب إلى طريق تحديد رغباتهم فى اختيار الكلية التى تناسب ميول كل منهم، بالإضافة إلى زيادة وعيهم بأهمية المرحلة الجامعية وأثرها فى تحديد مستقبلهم ورسم خطواتهم القادمة مما يؤهلهم إلى خلق فرص عمل لهم والمساهمة فى بناء المستقبل الذى يطمحون إليه.

ومن جانبه تضم الجامعة برامج الدراسات العليا المتمثلة فى الماجستير والدبلوم لكليات الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى وطب الأسنان، وأيضاً تحقيق مستشفى طب الفم والأسنان جامعة الدلتا الرقم قياسى فى موسوعة جينيس كأكبر مستشفى أسنان فى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن للجامعة بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعة بليموث فى إنجلترا، وجامعة تورونتو فى كندا فتحت جامعة الدلتا أبوابها أمام الناجحين فى الثانوية المعادلة والشهادات المعادلة للتسجيل المباشر بكليات الجامعة عن طريق مقرها الرئيسى بالطريق الساحلى الدولى بمدينة جمصة، أو الدخول على الرابط https://apply.deltauniv.edu.eg/apply/sign-in

وأصدر مجلس امناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد ربيع رئيس المجلس العديد من التيسيرات لقبول الناجحين فى الثانوية العامة بكليات الجامعة وفقًا للحد الادنى المقرر وأكد الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة أن مجلس الأمناء وافق على توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة للدراسة بكليات الجامعة وأضاف أن الجامعة حصلت على الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد يوجد أمام الطلاب فرص للقبول بكليات الجامعة وتشمل كلية الطب البشرى وكلية طب الفم والاسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية الهندسة، وكلية الذكاء الاصطناعى، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب للاستفسار ومزيد من المعلومات :الخط الساخن : 1595.