فاروق الباز يكشف مفاجأة: كنت أرغب في دخول كلية الطب وفشلت (فيديو)

فاجأ عالم الفضاء فاروق الباز، الطالب أسامة محمد يوسف، الرابع على الجمهورية بمداخلة هاتفية على الهواء بعد أن أكد الأخير أن “الباز” مثله الأعلى.

وقال فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة “ الحدث اليوم” مساء اليوم : "الحصول على مجموع مرتفع في الثانوية العامة معيار جيد يدل على أن الإنسان سوف يستمر في العمل لتحقيق أهدافه".

وتابع فاروق الباز: “كنت أرغب في دخول كلية الطب جامعة القاهرة ولكن مجموعي كان أقل من الالتحاق بكلية الطب وكان فقط يؤهلني لدخول كليات العلوم".

التفوق لا يعني الحصول على أفضل درجات في الثانوية العامة فقط

وأردف فاروق الباز: "التفوق لا يعني الحصول على أفضل درجات في الثانوية العامة فقط ، فالثانوية العامة لا تعتبر مقياس التفوق في الحياة العملية بعد مرحلة الثانوية لكنها مؤشر"، متابعا: "من الممكن أن يبدع أي طالب في أي كلية ولا يشترط أن يدخل كلية قمة مثل الطب والهندسة لتحقيق النجاح".