أهم أخبار التوك شو| سحر لفيفي عبده .. وطليقة حسن شاكوش تفضحه.. وعمرو أديب ينصح إمام عاشور

ترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار أمس الإثنين، سواء على لسان مقدمي تلك البرامج، أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج التوك شو المتعددة على قنوات متنوعة.

وجاءت أهم أخبار التوك شو كالتالي:

كشفت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عدة كواليس عن أسباب انفصالها، قائلة: "كنا في نهار رمضان، كانت في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية، راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل توقيع وثيقة مع شركة أكوا باور، قائلا: "الوثيقة تأتي استكمالا لما تم توقيعه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022-2023، قائلًا إنها ستكون أحد الأيام التالية

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعمل على الخروج بتقارير للوقوف على أسباب الحادث

قال المنتج أحمد الزواوي،إنه كان لديه بعض الأموال لدى الفنانة فيفي عبده، وحاول الحصول عليه بالقانون وفشل، وحاول الحصول عليه من خلال نقابة الفنانين وفشل في ذلك، فلجأ لطريقة خاصة للحصول على الأموال.



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، المرض الذي انتشر بإحدى قرى قنا ويعرف بـ حمى الضنك، تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، وتم عمل تحاليل على أكثر من 60 مريضا بالإضافة إلى تحليل المياه في القرية".

أبدت الإعلامية بسمة وهبة ازعاجها من الهجوم الذي يتعرض له الشيخ مشاري راشد بسبب ظهوره في سيارة فارهة ملابسه غاليو الثمن، قائلة: ""كل واحد داخل زايد بيهاجم وبيعاتب الشيخ مشاري راشد

بكت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على الهواء، قائلة: "اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادثة عقار "حدائق القبة"، قائلة: "عقار آخر ينهار هذه المرة في حدائق القبة في القاهرة وسقوط 13 ضحية بينهم عدد من الأطفال أسر بكاملها تحت أنقاض تحت العقار".

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى النادي الأهلي بشأن ضم نجم الزمالك السابق إمام عاشور، والذي وقع مؤخرا للقلعة الحمراء بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، قائلا: «إمام مش هيكون إضافة، مش هو ده اللي هيفرق معاكم.. ساعات بتتاخد قرارات من باب المكادية».

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دور النجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في زيادة نسبة المتقدمين للعلاج من الإدمان.