عاجل
موجة حر تضرب فرنسا والسُلطات تفرض حالة التأهب في البلاد وحش فاتورة الكهرباء.. أجهزة كهربائية سبب زيادة الاستهلاك
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لميس الحديدي تحذر من ملف العقارات الآيلة للسقوط .. قنبلة موقوتة

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادثة عقار "حدائق القبة"، قائلة: "عقار آخر ينهار هذه المرة في حدائق القبة في القاهرة وسقوط 13 ضحية بينهم عدد من الأطفال أسر بكاملها تحت أنقاض تحت العقار".

txt

لميس الحديدي تدعم مصطفى محمد وتهاجم الغرب.. معايير مزدوجة

txt

لميس الحديدي تهاجم إسرائيل.. نكث العهود في دمهم (فيديو)

txt

كمال أبو رية ضيف لميس الحديدي فى "كلمة أخيرة"


ونوهت إلى أن الانهيار السادس في ثلاث محافظات خلال 20 يوما في الإسكندرية والبحيرة والقاهرة راح ضحية هذه العقارات 30 شخصا.

txt

عاجل| إصابة واحدة نتيجة سقوط عقار الإسكندرية حتى الآن

txt

تحريات مكثفة لكشف غموض سقوط شخص من أعلي عقار بالدقى

وتابعت "عبر برنامجها" كلمة أخيرة "الذي تقدمه على شاشة ON:" العقارات الآيلة للسقوط والمخالفة قنبلة موقوتة قد تحصد مئات الأرواح قد تنفجر لو لم نتعامل معها بجدية كما استطعنا التعامل مع قضية العشوائيات عبر إستراتيجية واضحة المعالم أنقذت الملايين فنحتاج لنفس الشيء في ملف العقارات المخالفة أو الآيلة للسقوط".

عقود من التسيب


واستطردت: “العقارات الآيلة للسقوط هي نتاج عقود طويلة من التسيب الإداري والإهمال نتيجتها عقارات لا تخضع للصيانة وتعاني الإهمال وهي ليست فقط نتاج مخالفات إدارية لكن سلوكيات أدت لهذه الظاهرة”.

 

وواصلت: "نتحدث عن آلاف العقارات وفقا للتعبئة العامة والإحصاء وعلينا مواجهة هذه القنبلة الموقوتة بإستراتيجية واضحة كما استطعنا مواجهة قضية العشوائيات غير المخططة".


وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة التابع لمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين تم نقلهم إلى المستشفى من جراء الحادث.

مواد متعلقة

عقوبات تأديبية وجنائية تنتظر المسئول عن انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

تفاصيل دعم متضرري حادث انهيار عقار كوبري القبة.. فيديو

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

انهيار عقار حدائق القبة.. فرد من الأسرة الناجية للوفد: "الحمد لله ربنا كتب لنا عمر جديد"

عريس تحت الأنقاض والقدر ينقذ أسرة .. كواليس انهيار عقار حدائق القبة |خاص الوفد

تفاصيل انهيار عقار عزبة مكاوي بحدائق القبة وإخلاء العقارات المجاورة

كسّر حوائط بالدور الأرضي.. ضبط المتسبب في انهيار عقار حدائق القبة

الجريدة الورقية