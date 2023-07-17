لميس الحديدي تحذر من ملف العقارات الآيلة للسقوط .. قنبلة موقوتة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادثة عقار "حدائق القبة"، قائلة: "عقار آخر ينهار هذه المرة في حدائق القبة في القاهرة وسقوط 13 ضحية بينهم عدد من الأطفال أسر بكاملها تحت أنقاض تحت العقار".



ونوهت إلى أن الانهيار السادس في ثلاث محافظات خلال 20 يوما في الإسكندرية والبحيرة والقاهرة راح ضحية هذه العقارات 30 شخصا.

وتابعت "عبر برنامجها" كلمة أخيرة "الذي تقدمه على شاشة ON:" العقارات الآيلة للسقوط والمخالفة قنبلة موقوتة قد تحصد مئات الأرواح قد تنفجر لو لم نتعامل معها بجدية كما استطعنا التعامل مع قضية العشوائيات عبر إستراتيجية واضحة المعالم أنقذت الملايين فنحتاج لنفس الشيء في ملف العقارات المخالفة أو الآيلة للسقوط".

عقود من التسيب



واستطردت: “العقارات الآيلة للسقوط هي نتاج عقود طويلة من التسيب الإداري والإهمال نتيجتها عقارات لا تخضع للصيانة وتعاني الإهمال وهي ليست فقط نتاج مخالفات إدارية لكن سلوكيات أدت لهذه الظاهرة”.

وواصلت: "نتحدث عن آلاف العقارات وفقا للتعبئة العامة والإحصاء وعلينا مواجهة هذه القنبلة الموقوتة بإستراتيجية واضحة كما استطعنا مواجهة قضية العشوائيات غير المخططة".



وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة التابع لمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين تم نقلهم إلى المستشفى من جراء الحادث.