عقوبات تأديبية وجنائية تنتظر المسئول عن انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعمل على الخروج بتقارير للوقوف على أسباب الحادث.

استمرار جهود الحماية المدنية في استكمال رفع الأنقاض

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، مساء اليوم الإثنين إن العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، انهار بالكامل صباح اليوم، وتسبب سقوط عدد من الضحايا والمصابين مع استمرار جهود الحماية المدنية في استكمال رفع الأنقاض.

وأكد أن المسئول عن العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، سيواجه العقوبات التأديبية والجنائية، لأن ما تم في إنهيار المبنى قد خلف ضحايا.



واستمعت النيابة العامة في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، لأقوال سيدة مصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم إن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.

وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة ، وكلف الإدارة المحلية بسرعة مباشرة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعلمت من الحي عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

وقال مصدر مطلع، إن المعاينة الأولية كشفت أن أحد السكان فى الطابق الأرضى قام بأعمال ترميمات وتوسيعات وإزالة حوائط داخل المبنى مما أدى الى تأثر العقار وسقوطه، وتم القبض عليه وجارى استكمال التحريات حول الواقعة، وضبط مالك العقار للتحقيق معه، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

وفجر مصدر مفاجأة مدوية حول الواقعة، موضحا إن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام 1992 أي منذ ما يقرب من الـ 31 عاما ولم يتم تنفذه.