"مكافحة الإدمان" يكشف دور محمد صلاح في مضاعفة الإقبال على العلاج (فيديو)

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دور النجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في زيادة نسبة المتقدمين للعلاج من الإدمان.

مشاركة محمد صلاح ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، ضاعفت الإقبال على العلاج



وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " مشاركة النجم العالمي محمد صلاح ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، ساعدت على إقبال المتعاطين للعلاج بأربع أضعاف من النسبة المتوقعة من الحملة".

نسبة سائقي القطارات المتعاطين للمخدرات انخفضت من 12% إلى 1%،

وأشار ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "نسبة سائقي القطارات المتعاطين للمخدرات انخفضت من 12% إلى 1%، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الـ 10 عالميا في استهلاك التبغ، مشيدا بقرار رفع أسعار السجائر من أجل تقليل أعداد المدخنين".



وأوضح الدكتور عمرو عثمان،: " الخط الساخن لعلاج الإدمان هو 16023، وهو يستقبل المكالمات طوال الأيام، وهو متاح في كافة الأيام والإجازات الرسمية وغير الرسمية".