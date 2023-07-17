بسمة وهبة تدافع عن مشاري راشد.. مصدومة من الهجوم عليه (فيديو)

أبدت الإعلامية بسمة وهبة ازعاجها من الهجوم الذي يتعرض له الشيخ مشاري راشد بسبب ظهوره في سيارة فارهة ملابسه غاليو الثمن، قائلة: ""كل واحد داخل زايد بيهاجم وبيعاتب الشيخ مشاري راشد ، وللأسف مواقع صحفية عربية ومصرية شاركت في هذا التريند، وللأسف ما حدث مؤسف جدا".

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" مساء اليوم الإثنين: " تأملت هذه الانتقادات، وبصراحة الكلام صدمني لأنه صعب جدا، الموضوع كبر لحد ما بقى تريند".

وتابعت: "هذه المواقع حصلت على الصور والفيديو وقامت بعمل تقارير صحفية عنها مثل سعر الساعة وسعر السيارة وسعر الأزياء، وكأن مشكلاتنا في الوطن العربي خلصت، وبقى أهم حاجة إننا نجيب آلة حاسبة ونشوف الشيخ مشاري راشد بيلبس بكم ونجمع".

أنا من محبي صوت الشيخ مشاري راشد العفاسي

وأكدت، أنها من محبي صوت الشيخ مشاري راشد العفاسي: "صوته يرقق القلوب، وهو قارئ قرآن كويتي الجنسية مشهور ومحبوب في الوطن العربي كله، ولدى الجاليات العربية الموجودة في مختلف دول العالم".

ووقع سجال كلامي بين القارىء والمنشد الكويتي مشاري بن راشد العفاسي والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، على خلفية الجدل الذي أثاره ظهور في سيارة فارهة.

كانت البداية عندما دخل إيدي كوهين على موجة الجدل الدائر حول مظهر القارىء، وكتب في حسابه مُغردًا: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.. تعادي الأخونجية ربنا يرزقك من وسع كدة زي ما حضراتكم شايفين العفاسي".

ورد العفاسي على الإعلامي الإسرائيلي، قائلا: "ما ألومك يا كوهين فأنت أهل للحسد، والظاهر أن هذه التغريدة عورتك".

وأضاف العفاسي: "الإخونجية تاج رأسك براحتهم يمونون ويقولون ما يريدون".



كان القارىء والمنشد الكويتي قد أثار جدلا واسعًا بسبب صور له في سيارة فارهة وطائرات، جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

و قال مشاري راشد يعدها إن اللقطات كانت على هامش زيارة أجراها إلى كندا، وكتب في حسابه في تويتر: "للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".