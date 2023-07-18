عمرو أديب يوجه رسالة للأهلي قبل إتمام صفقة إمام عاشور.. راجعوا نفسكم (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى النادي الأهلي بشأن ضم نجم الزمالك السابق إمام عاشور، والذي وقع مؤخرا للقلعة الحمراء بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، قائلا: «إمام مش هيكون إضافة، مش هو ده اللي هيفرق معاكم.. ساعات بتتاخد قرارات من باب المكادية».

أنا لو من الأهلي ما أدفعش غرامة إمام عاشور وأبوظ الصفقة

وعلق عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر» على الأخبار المتداولة عن تعثر صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، بسبب الخلاف بشأن من سيدفع غرامات نادي ميتلاند الدنماركي، والتي وقعها على إمام بسبب تأخر عودته إلى الدنمارك، قائلا بسخرية: «أنا لو من الأهلي ما أدفعش غرامة إمام عاشور وأبوظ الصفقة».

وحول انتهاء أزمة هذه الغرامات، وأنباء تواجد إمام عاشور في النادي الأهلي حاليًا لتصوير فيديو تقديمه للجماهير، قال عمرو أديب بسخرية: «خبر صفقة إمام عاشور ده أثلج صدري، وفيه تلج نازل على صدري حالًا».

واختتم: «جايز من هنا لبكرة ربك كريم ويحصل أي حاجة.. لا النور مبيقطعش عندهم، مبيضلمش غير في حتة واحدة بس».



وأكد الإسباني ألبرت كابياس المدير الفني السابق لميتلاند الدنماركي، أنه لم يكن احتراف إمام عاشور بمثابة كوبري لانتقاله لصفوف النادي الأهلي.

وقال كابياس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ميتلاند رشح لي اسم إمام عاشور وكان الاختيار الأول للنادي، والتعاقد معه كان بمجهود جماعي بين كشافين النادي والإدارة وأنا كمدير فني".

وأضاف: "حين رحلت عن الفريق كنت أخشى على إمام عاشور فهو شخص لطيف ولاعب متميز وكان يحتاج لعناية خاصة".

وتابع: "اهتممت بإمام عاشور على المستوى الشخصي أكثر من الفني لأنها أول تجربة احترافية له خارج وطنه مصر".

وأوضح: "إمام عاشور كان جائعا للنجاح في ميتيلاند وهذا ما أعجبني في شخصيته".

وأتم: "أرى انتقال إمام عاشور للأهلي مفيد، لأنه لم يحظى بدقائق كافية بعد رحيلي، ولم نكن إطلاقا بمثابة كوبري لانتقاله للأهلي كما تردد".



موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.

يواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي