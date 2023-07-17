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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ريم طارق تكشف سرًا خطيرًا عن حسن شاكوش.. الموضوع أكبر من الخيانة

بوابة الوفد الإلكترونية

بكت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على الهواء، قائلة: "اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي، وكان عارف إني مُطلقة، تزوجت شرعيا وانفصلت شرعيا وكان هناك قضية بيني وبين طليقي فكيف لا يعلم شاكوش بذلك".

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 وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "يكفي أني كنت مهددة بعدم القدرة على الرجوع للبيت إن خرجت منه، خلافات زوجية لكنها ليست مثل الخلافات التي تحدث بين أي شخصين متزوجين".

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 وتابعت: "حسن شاكوش طيب وابن حلال وجدع وشهم لذلك وافقت على الزواج منه، لكن الصورة حاجة والحقيقة حاجة تانية، حسن في البيت كان حاجة تانية خالص، شفت أبشع حاجات ممكن تتخيليها، شفت معاه كل حاجة وحشة محدش يقدر يتخيلها بعيدا عن الخيانة، الموضوع أكبر من الخيانة، بس إنسانيا ودينيا وأخلاقيا مش هقول، نفسي أقول للناس كلها بس مش هقدر أشيل الذنب ده، والموضوع كبير ومش هقدر أحكيه".

يعلم أنني مطلقة

وأكدت أن حسن شاكوش كان يعلم بأنها سبق لها الزواج وأنها مطلقة قبل أن يتزوجها، موضحةً: "سأل عليّ منذ 3 سنوات وقالوا لي إني بتجوز وبحضر لفرحي، ولما حصلت مشاكل بعد كده وانفصلت اتقدم لي".

 وأضافت: "لم أكن على علاقة به ولم أتعرف عليه من خلال السوشيال ميديا ولم أغشه، لكنه كان جاي عن طريق أهله وأهلي مش عن طريقي". وتابعت: "أهله كانوا يعلمون بأني منفصلة، لذلك فلم يكونوا راضين عن إتمام هذه الزيجة، رغم إنهم كانوا متعاطفين معايا وكنا على اتصال دائما، بعد كده بقوا يهاجموني، وفي ناس عملت حسابات fake وشتمتهم وشتمت شاكوش ورجل أعماله". 

وأكدت: "أم حسن شاكوش حقانية جدا، لكني اكتشفت إن حد سخنها، وللأسف حسن شاكوش مكنش قاعد في البيت، لما خلصنا حلقة شيخ الحارة مشفتهوش إلا بعدها بـ3 أيام".

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