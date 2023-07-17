أهم أخبار التوك شو اليوم| بكاء محمد صبحي واعتزال فنان كبير.. حقيقة التعويم ومرض غامض بقنا

ترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار اليوم الأحد سواء على لسان مقدمي تلك البرامج أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم ، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج عديدة على قنوات متنوعة.

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل مرض غامض تسبب في إصابة أكثر 200 شخص بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا.

بكى الفنان محمد صبحي خلال حديثه عن حال الفن والثقافة، قائلا: "أنا حزين وأنا لا أتسول أنا بشتغل وبكسب وبقولها قدام كل الناس.. ولكن أنا بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير وللأسف أنا مظلوم إني مسجون في زنزانة انفرادي".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى جاويش من أكبر وأخطر عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين ومطلوب للعدالة ويهاجم القطار الكهربائي الخفيف وكل ما يتم إنجازه في مصر.



قال الإعلامي محمد الباز، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في سعر الصرف في مصر أو حدوث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة كما يردد البعض.



كشف الفنان يوسف فوزي، عن اعتزاله الفن نهائيا بسبب معاناته من المرض وعدم قدرته على المشاركة في الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية



نفى الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ما تم تداوله عن سقوط جزء من الهرم المنحني، مشيرا إلى أن من بنى هذا الهرم هو الملك سنفرو ومكانه دهشور.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة التي تعيشها البلاد مستمرة لنهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها أطول مدة لن تنكسر فيها الموجه الحارة.



استنكر الإعلامي عمرو أديب، ارتفاع الأسعار المبالغ لمعظمار السلع بالأسواق ، قائلا: " أسعار أكل برا بداية من عربية الفول لأكبر مطعم في الساحل مفاجأة..الناس بتشتكي من أسعار الأكل".





