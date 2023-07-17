أهم أخبار التوك شو اليوم| بكاء محمد صبحي واعتزال فنان كبير.. حقيقة التعويم ومرض غامض بقنا
ترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار اليوم الأحد سواء على لسان مقدمي تلك البرامج أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم ، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج عديدة على قنوات متنوعة.
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل مرض غامض تسبب في إصابة أكثر 200 شخص بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا.
مصطفى بكري يكشف تفاصيل مرض غامض أصاب المئات بقرية في قنا (شاهد)
بكى الفنان محمد صبحي خلال حديثه عن حال الفن والثقافة، قائلا: "أنا حزين وأنا لا أتسول أنا بشتغل وبكسب وبقولها قدام كل الناس.. ولكن أنا بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير وللأسف أنا مظلوم إني مسجون في زنزانة انفرادي".
محمد صبحي باكيًا: أنا لا أتسول .. وهذا ندائي للرئيس السيسي (فيديو)
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى جاويش من أكبر وأخطر عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين ومطلوب للعدالة ويهاجم القطار الكهربائي الخفيف وكل ما يتم إنجازه في مصر.
أحمد موسى يرد على شائعات الإخوان لتشوية مشروع القطار الكهربائي الخفيف (فيديو)
قال الإعلامي محمد الباز، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في سعر الصرف في مصر أو حدوث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة كما يردد البعض.
محمد الباز يكشف حقيقة تعويم الجنيه مجددًا.. أثق في كلام السيسي
كشف الفنان يوسف فوزي، عن اعتزاله الفن نهائيا بسبب معاناته من المرض وعدم قدرته على المشاركة في الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية
يوسف فوزي: اعتزلت الفن نهائيا بسبب مرضي (فيديو)
نفى الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ما تم تداوله عن سقوط جزء من الهرم المنحني، مشيرا إلى أن من بنى هذا الهرم هو الملك سنفرو ومكانه دهشور.
الآثار تكشف حقيقة سقوط أحجار من الهرم المنحني (فيديو)
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة التي تعيشها البلاد مستمرة لنهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها أطول مدة لن تنكسر فيها الموجه الحارة.
الأرصاد: الأسبوع الماضي سجل أعلى درجات حرارة قياسية على مستوى العالم (فيديو)
استنكر الإعلامي عمرو أديب، ارتفاع الأسعار المبالغ لمعظمار السلع بالأسواق ، قائلا: " أسعار أكل برا بداية من عربية الفول لأكبر مطعم في الساحل مفاجأة..الناس بتشتكي من أسعار الأكل".
عمرو أديب ساخرًا من الغلاء: رضينا بالأسعار والأسعار مش راضية بينا (فيديو)