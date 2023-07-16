محمد صبحي باكيًا: أنا لا أتسول .. وهذا ندائي للرئيس السيسي (فيديو)

بكى الفنان محمد صبحي خلال حديثه عن حال الفن والثقافة، قائلا: "أنا حزين وأنا لا أتسول أنا بشتغل وبكسب وبقولها قدام كل الناس.. ولكن أنا بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير وللأسف أنا مظلوم إني مسجون في زنزانة انفرادي".

وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم ،: “أنا أطالب أن يكون هناك وزير للإعلام ووزير الثقافة يحملان خريطة محددة وهدفا حقيقيا يبحثان عن تحقيقه,, وأتمنى من الرئيس السيسي أن ينتبه في الفترة المقبلة أن من يبني الإنسان هو الفن والثقافة والتعليم”

وتابع: محمد صبحي. "طلبت حد معني من الجمهور أو الدولة يضع قائمة بكل عباقرة مصر من أول القرن الماضي حتى اليوم"، معقبا: "والله العظيم هنتكسف"، متابعا: مش لازم القنوات تجري على التريندات والتفاهات.. أنا مهموم بالثقافة والفن على أنها معول ممكن أن يبني أو يهدم".