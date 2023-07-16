محمد الباز يكشف حقيقة تعويم الجنيه مجددًا.. أثق في كلام السيسي

قال الإعلامي محمد الباز، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في سعر الصرف في مصر أو حدوث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة كما يردد البعض.

واستعرض الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن البعض قال إن “الحكومة تصالحت مع صندوق النقد، وبناء عليه هناك تعويم قريب”.

أثق فيما يقوله الرئيس السيسي

وأضاف محمد الباز: “لو رجعنا لكلام الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب ببرج العرب، قال : ” مفيش تعويم، وإننا محافظين على سعر الصرف، وإن تحريكه سيضر الناس"، مؤكدًا أنه يثق فيما يقوله الرئيس السيسي.

وتابع: "صندوق النقد الدولي عنده وصفة، أنت تأخذ من الوصفة ما يتناسب معاك، ولا تطبق ولا تستجيب مع الأمر الذي يؤثر على الأمن القومي".

وعلق محمد الباز، على تصريحات صندوق النقد الدولي، قائلًا: "هذا معناه أن مصر تعمل بشكل صحيح، وتتيح مساحة للقطاع الخاص، وعائد طرح الشركات، يَمنح الاقتصاد دفعة قوية".

وأردف الباز: "متحدثة صندوق النقد أكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد".

وكان الإعلامي أحمد موسى، علق على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، قائلا: " يبدو أننا سندخل في مشكلة معها بسبب تصريحاتها"

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية«صدى البلد»، مساء اليوم أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كانت إيجابية في نقاط محدودة، مثل «تقديرها للرئيس السيسي، وبعض الإجراءات الاقتصادية».



وتابع أحمد موسى: " مديرة صندوق النقد تريد إطلاق العنان لسعر الصرف في مصر، كما أن أخطر تصريحاتها تمثلت في «أن دعم الحكومة للجنيه عبارة عن وضع الماء في كوب مثقوب من أسفل»، لافتا إلى أن كريستالينا جورجيفا طالبت الحكومة بالابتعاد عن بعض الأنشطة، وتخارجها من هذه الأنشطة.

وأشار أحمد موسى، إلى أنه كان يتمنى أن تتحدث كريستالينا جورجيفا عن وثيقة ملكية الدولة، ونتائجها الإيجابية، موضحًا أنها تحدثت عن الدعم، ويجب على الأغنياء أن يتحملوا أكثر من ذلك وتخفيف الأعباء عن مصر.

وتابع: الدولة لن تتخلى عن الفقراء، وتوفر كافة الدعم لهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي رفض فكرة التعويم، وعدم ضياع المصريين، موضحًا أن الرئيس كان يقصد صندوق النقد بحديثه في مؤتمر الشبابا الأخير.

الرئيس السيسي يعلم بحجم الضغوطات الخارجية

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي يعلم بحجم الضغوطات الخارجية، خاصة كونها سياسية أكثر منها اقتصادية، لافتًا إلى أن الرئيس التونسي رفض الرضوخ لشروط أوروبا، وهناك اجتماعات من ممثلي بعض الدول الأوروبية، لتوفير قرض بقيمة 2 مليار دولار لتونس.

وأردف أحمد موسى :" المصريون تحملوا مجموعة من الصعوبات منذ بداية 2016، ومديرة الصندوق، مش عاجبها الإصلاحات، و مسألة الصندوق سياسية، معقبا: "مش علشان 3 مليار دولار نجوع 109 مليون مصري، و9 مليون ضيف.