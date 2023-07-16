الأرصاد: الأسبوع الماضي سجل أعلى درجات حرارة قياسية على مستوى العالم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة التي تعيشها البلاد مستمرة لنهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها أطول مدة لن تنكسر فيها الموجه الحارة.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc والمذاع مساء اليوم الأحد أن موجه الأرتفاع في درجات الحرارة سجلت اليوم أعلى ارتفاع لها حيث سجلت 39 درجة في القاهرة، بينما بلغت 44 في جنوب البلاد.

ارتفاع درجة الحرارة سببه التأثير بمنخفض الهند الموسمي



وأكدت مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن سبب ارتفاع الحرارة هو التأثير بمنخفض الهند الموسمي والذي يؤثر على الاجواء في مصر برياح بين شمالية شرقية، لشمالية غربية مما يسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع وجود القبة الحرارية هو مرتفع جوي لطبقات الجو العليا يتسبب في حجب درجات الحرارة المرتفعة في طبقات قريبة من سطح الارض ويحجز نسب الرطوبة المرتفعة وبالتالي يؤدي لارتفاع كبير في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة .

درجة الحرارة تترواح في القاهرة من 36 و37

وأكدت أن درجة الحرارة تترواح في القاهرة من 36 و37، السواحل الشمالية تتراوح من 32 إلى 33، وفي جنوب البلاد من 44 الي45 ولكن الرطوبة ستكون منخفضة.

وأشارت مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن دول جنوب وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ستتأثر هذا العام بظاهرة النينو التي بدأت من شهر يونيو ، مما يؤدي الي ارتفاع درجة حراراة المحيطات و يتسبب في حبس درجات الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وبالتالي زيادة درجات الحرارة على اليابسة.

الأسبوع الماضي كان أعلى درجات حرارة قياسية على مستوى العالم

وقالت إن تقرير المنظمة العالمية لـ الأرصاد الجوية أكد أن الأسبوع الماضي كان أعلى درجات حرارة قياسية على مستوى العالم حيث، بلغ متوسط درجة الحرارة بلغ 17 .2 ، مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في 2016، 16. 6 .



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الإثنين، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة خفيفة غدًا في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات اللمائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.