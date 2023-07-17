عمرو أديب ساخرًا من الغلاء: رضينا بالأسعار والأسعار مش راضية بينا (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، ارتفاع الأسعار المبالغ لمعظمار السلع بالأسواق ، قائلا: " أسعار أكل برا بداية من عربية الفول لأكبر مطعم في الساحل مفاجأة..الناس بتشتكي من أسعار الأكل".

لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار الفترة الحالية.

وأضاف عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،مساء الأحد :" لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار الفترة الحالية..ورضينا بالأسعار والأسعار مرضيتش بينا".

وتابع" الأسعار بقت غالية ولازم أخد حقي.. زمان لما اجيب ٢ كيلو مانجه وطلع فيهم نص بايظ ماشي.. لكن دلوقتي بالأسعار دي لازم أرجعهم".

وأردف:" إحنا بقينا ندفع بالكوى والنار..إحنا مش بنلاقي الفلوس في الشارع، عايزين منتج جيد، متعودناش ندخل مطعم ونفاصل في الأسعار".