الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب ساخرًا من الغلاء: رضينا بالأسعار والأسعار مش راضية بينا (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

استنكر الإعلامي عمرو أديب، ارتفاع الأسعار  المبالغ  لمعظمار السلع بالأسواق ، قائلا:  " أسعار أكل برا بداية من عربية الفول لأكبر مطعم في الساحل مفاجأة..الناس بتشتكي من أسعار الأكل".

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 لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار الفترة الحالية.

وأضاف عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،مساء الأحد :" لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار الفترة الحالية..ورضينا بالأسعار والأسعار مرضيتش بينا".

وتابع" الأسعار بقت غالية ولازم أخد حقي.. زمان لما اجيب ٢ كيلو مانجه وطلع فيهم نص بايظ ماشي.. لكن دلوقتي بالأسعار دي لازم أرجعهم".

وأردف:" إحنا بقينا ندفع بالكوى والنار..إحنا مش بنلاقي الفلوس في الشارع، عايزين منتج جيد، متعودناش ندخل مطعم ونفاصل في الأسعار".

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