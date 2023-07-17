الآثار تكشف حقيقة سقوط أحجار من الهرم المنحني (فيديو)

نفى الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ما تم تداوله عن سقوط جزء من الهرم المنحني، مشيرا إلى أن من بنى هذا الهرم هو الملك سنفرو ومكانه دهشور.

وأكد عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، عدم سقوط أحجار من الهرم كما تردد ، مشددا على أن جسم الهرم سليم وراسخ وثابت ولا قلق عليه.

الهرم المنحني أكثر هرم محتفظ بشكله الخارجي

وأوضح رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار أن هرم الملك سنفرو أو الهرم المنحني أكثر هرم محتفظ بشكله الخارجي، وجسم الهرم لم يتغير من عشرات السنوات، إذ يعتبر الهرم المنحني أكثر هرم محتفظ بكسائه الخارجي.

ومن جانبه، أكد الإعلامي عمرو أديب، أن برنامج الحكاية وجه بعثة أثرية إلى الهرم للتأكد من الأقاويل المنتشرة عن عن سقوط جزء من الهرم المنحني.

وأضاف عمرو أديب: "دا مش الهرم الأكبر ولا الأصغر ولا المتوسط ولا هرم زوسر المدرج، بل هو أحد الأهرامات المتواجدة لدينا"، متابعا:" الهرم متواجد بنفس الشكل منذ قديم الأزل، ولذلك هو يعرف بـ الهرم المنحنى".

وتابع: "أطالب الناس بأن يتريثوا قبل نقل الأخبار والشائعات..عايزين نتريث قبل اللطم والبكائيات اللي بنعملها ونقعد نقول يا عيني يا هرم".