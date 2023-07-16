مصطفى بكري يكشف تفاصيل مرض غامض أصاب المئات بقرية في قنا (شاهد)

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب تفاصيل مرض غامض تسبب في إصابة أكثر 200 شخص بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا.

وقال بكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، إن عمدة قرية العليقات أبلغه هاتفيا بإصابة أكثر من 200 شخص بانتشار مرض غريب في وقت قصير، قائلا: “أعراض هذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في العظام، وصداع وإرهاق شديد”.

وتابع أنه تواصل على الفور مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بعد أن علم بانتشار هذه الأعراض بين المواطنين في القرية من عمدة القرية، لافتا إلى أن الوزير استجاب على الفور وأرسل فريقا طبيا للقرية لمتابعة الوضع.

وأشار بكري إلى أنه تحدث مع وزير الصحة اليوم، وأطلعه أن تابع مع الفريق الطبي اليوم، وتم أخذ عينات من 68 شخصا وتحليلها على أن تظهر النتيجة خلال 48 ساعة بعد وصولها إلى المعامل المركزية بالوزارة اليوم، لافتا إلى أن الوزير سيكون في قنا غدا لمتابعة الوضع عن كثب.

وواصل بكري أن المرض كان قد ظهر منذ عامين في منطقة القصير بالبحر الأحمر وانتقل إلى سفاجا بعدها، موضحا أن رئيس فريق الطب الوقائي بالوزارة أكد أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن، وقد يكون المرض ظهر نتيجة تلوث وأمراض في الهواء والناموس والبعوض وتلوث مياه الشرب، وأن المرض لا ينتقل عن طريق الأشخاص، وهناك متابعة دقيقة للوضع الصحي في القرية.

وواصل أنه تم أخذ عينات من كل شيء هناك سواء الناموس أو البعوض ومياه الشرب وإجراء التحليل بالمعامل المركزية في الوزارة وانتظار ظهور النتيجة.

أهالي قرية العليقات بقنا يعيشون في رعب بعد انتشار مرض غامض

انتشرت حالة كبيرة من الذعر والقلق بين أهالي قرية العليقات التابعة إلى مركز قوص في محافظة قنا، عقب إصابة عدد كبير منهم بمرض غامض خلال الفترة الأخيرة، يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العظام، بالإضافة إلى إرهاق شديد وصداع، حيث تستمر هذه الحالة لمدة تصل إلى نحو أسبوع.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها إنها تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، وما زالت قائمة على متابعتها.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.