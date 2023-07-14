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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بالإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، باستكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية.

حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية البلابسة حسيبة بأبو سلطان بمركز ومدينة فايد؛ لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة.

وأسفرت القافلة عن علاج عدد ١٦ من الأبقار، ٧ من الجاموس، ٣٢ من الأغنام، وعدد ٢٨٠ من الدواجن.

وكان ذلك بحضور أطباء الرعاية والتلقيح الصناعي، جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كل الأمراض والأوبئة المنتشرة.

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