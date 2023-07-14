الأهلي: بطولات الأحمر نتاج منظومة كاملة ولا نتعامل بغرور

عبر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالتتويج بالألقاب الكثيرة هذا الموسم، مشيدا أيضا بانتصار الفريق على الزمالك، موجها الشكر لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و المشرف على الكرة، والذي أدار الأمور بشكل أكثر من رائع هذا الموسم.

أضاف قنديل في تصريحاته أنه كان متواجدًا في الملعب، وفوجئنا بدخول الهدف الأول شباك الزمالك بتسديدة حسين الشحات، وجميع فرق النادي أعطتنا الثقة هذا الموسم، لا نتعامل مطلقا بغرور، ونسعى دائما لتحقيق الانتصارات، والتوفيق حالفنا وتوج مجهود الجميع بهذه النتائج وآخرها الانتصار على الزمالك.

ما حققناه هو نتاج منظومة كاملة

وواصل أن ما حققناه هو نتاج منظومة كاملة تعمل بشكل صحيح، كل الإدارات داخل النادي تساهم بمجهود كبير، والنادي الأهلي يسير بشكل جيد ويغض الطرف عن أي أمور تعطي طاقة سلبية، والمنظومة كاملة لم تلتفت لكل المهاترات، ولذلك كانت النتائج في النهاية جيدة.

وأضاف أن الخطيب رئيس النادي دائمًا كان يذكرنا بمعطيات ومتغيرات الرياضة، ويطالبنا باغلاق باب الأفراح، لأنه لازال لدينا مشوار طويل، ونحن نتحمل المسئولية ونتمنى حصد المزيد من الألقاب.

وأختتم حديثه أن جمهور النادي الأهلي عظيم، ولم يبخلوا بأي جهد من أجل مساندة الفريق حتى رغم بعض الكبوات، وكانوا يدعمونا في أصعب الظروف، فهم الجمهور الاعظم على الإطلاق.



