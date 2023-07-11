قافلة دعوية داخل 15 مسجد بالتل الكبير فى الإسماعيلية الجمعة

بالاسماعيليه:

تنطلق الجمعة القادمة قافلة دعوية داخل 15 مسجدا بقرى ومركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيليه تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية للجمهور وأخرى للائمة، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.

صرح بذلك الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وقال أن خطبة الجمعة تتضمن الحديث عن فضائل الاستغفار وأثره على المسلم في بيته وعمله وعلى المجتمع الإسلامي، مؤكدا أن القافلة تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جاء ذلك بحضور الشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديريةوقيادات المديرية والإدارة.