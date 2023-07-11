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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بالاسماعيليه:

قافلة دعوية داخل 15 مسجد بالتل الكبير فى الإسماعيلية الجمعة

أئمة الأوقاف المشاركين
أئمة الأوقاف المشاركين في القافلة الدعوية بالتل الكبير

تنطلق الجمعة القادمة قافلة دعوية داخل 15 مسجدا بقرى ومركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيليه تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية للجمهور وأخرى للائمة، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.

صرح بذلك الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وقال أن خطبة الجمعة تتضمن الحديث عن فضائل الاستغفار وأثره على المسلم في بيته وعمله وعلى المجتمع الإسلامي، مؤكدا أن القافلة تأتي  ضمن خطة  وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جاء ذلك بحضور الشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديريةوقيادات المديرية والإدارة.

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