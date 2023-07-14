الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بمحافظة القاهرة، نقلا عن التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة من 10 إلى 15 دقيقة

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن خطبة الجمعة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

مواد متعلقة

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

مفتي الجمهورية يوضح حكم رد الهدية

مصطفى حجاج يعلن موعد أغنية الجديدة

الإفتاء تحذر من أكل أموال الناس بالباطل

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

قضوا على الأحياء واستهدفوا الأموات.. الاحتلال يقصف مقابر غزة (صور)

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

الجريدة الورقية