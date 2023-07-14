صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بمحافظة القاهرة، نقلا عن التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة من 10 إلى 15 دقيقة

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن خطبة الجمعة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.