القبض على مستريح جديد بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص- مقيمًا بجرجا بمحافظة سـوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم, إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطا احتياليـا على النحو المشار إليه ، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ (1,5 مليون جنيـه) مـن المبلغين وآخرين - لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم- وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.