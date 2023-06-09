عنوان خطبة الجمعة اليوم .. "الحج رحلة إيمانية"

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " الحج رحلة إيمانية "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروه الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو:

الجمعة الأولى 2 يونيو 2023 م : احترام الكبير.

الجمعة الثانية 9 يونيو 2023 م : الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023 م : مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023 م : فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023 م : حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الحاصلين على دورة التميز الدعوي

في سياق منفصل، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انه بالنيابة عن الأئمة والواعظات المتدربين في دورة التميز الدعوي بأكاديمية الأزهر في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق بين الأزهر والأوقاف، يسرني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب على الجهود المبذولة في دورة التميز الدعوي التي تم انعقادها في الفترة من : 30/ 4 / 2023م إلى : 18 / 5 / 2023م .



كما يسرني أن أهنئ الأئمة والواعظات المشاركين بإتمام الدورة ، وأوجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة التى تولى اشرافها عدد كبير من علماء وزارة الأوقاف المتخصصين من الدكتور محمود الفخراني مساعـد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، وهم :

أولًا: الأئمة الحاصلين على الشهادات

1) محمود عبود محمد عبد الحليم أسوان

2) إسلام محمود سعيد الحمزاوي البحيرة

3) محمد عوض محمد علي منصور بور سعيد

4) محمد إبراهيم السيد محمد سليمان الدقهلية

5) إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية

6) أحمد أسامة محمد المتولي عمرو دمياط

7) رضا يحيى محمد الباشا أبو سعده دمياط

8 صبري متولي صبري متولي نوار الديوان العام

9) ناجي السيد عيد عودة الديوان العام

10) السيد عبدالفتاح السيد الشرقية

11) علي حسن علي محمد عمرية شمال سيناء

12) أحمد عصام الدين فرحات الموجي القاهرة

13) محمد سيد محمد إبراهيم قنا

14) محمد مصطفى محمد رضوان كفر الشيخ

15) محمد صفوت عبدالعال المنيا

ثانيا : الواعظات الحاصلين على الشهادات

1) نيفين أحمد عبدالله أحمد القاهرة

2) نفيسة أحمد أمين القاهرة

3) أم أحمد أمين بيومي الصغير القاهرة

4) منال إبراهيم شبيب عامر القاهرة

5) ماجدة محمد عبد القادر عبد الرحمن القاهرة

6) مي محمد حامد عباس القاهرة

7) مني أحمد عبد الحميد أحمد القاهرة

8 سيدة محمود موسي سليمان القاهرة

9) منال محمد جمال الدين توفيق الجيزة

10) نسرين محمد عبده شطا الجيزة

11) آمال محمود علي البيومي الجيزة

12) سهير محمد علي الفيل القاهرة

13) إيناس محمد عصمت جعفر الجيزة

14) صفا فكري زكي الجزار القليوبية

15) نسمة خالد عبد الله القليوبية

