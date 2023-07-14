أبناؤنا بالأسمرات نماذج مشرفة في البرنامج الصيفي للطفل

شاركت الكاتبة ثريا عبد البديع عضو اتحاد الكتاب المصري بورشة " حكى " للأطفال، وصاحب ذلك عرض تربوي للعرائس قدمته رحمة محجوب، أمس الخميس بمسجد تحيا مصر (1) بحي الأسمرات، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والدكتور صلاح صبري مسئول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ علاء رمضان مسئول المساجد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمود حسن عبد الحفيظ القائم بالنشاط الصيفي بالمسجد، والشيخ شاذلي مصطفى أحمد الطاهر عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.



وخلال فعالية ورشة "حكي" أكدت الأستاذة/ ثريا عبد البديع عضو اتحاد الكتاب المصري أن إقامة البرنامج الصيفي للأطفال نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف كما أثبت هذا البرنامج فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، مشيدة بمبادرة حق الطفل التي تتبناها وزارة الأوقاف، فهذا البرنامج يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأن البرنامج شهد تعاونًا وتكاتفًا بين وزارة الأوقاف وبين مؤسسات الدولة الوطنية.

مجلة الفردوس



مؤكدة أن مجلة "الفردوس" تشكل تقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال من خلال أحداث الرواية، كما قدمت بأسلوب مبسط كيف يصبح الإنسان روائيا متميزًا، وذلك من خلال الاهتمام بكثرة القراءة والكتابة والتعبير عن الأحداث اليومية التي يمر بها الطفل، حيث إن الأمر ينشأ في الصغر عند توافر القدرات التي يجب تنميتها والاهتمام بها.



وخلال الفعاليات أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم الغامرة بانضمام أطفالهم إلى البرنامج الصيفي الذي قدمته وزارة الأوقاف لأطفالهم، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق لتلقي الأطفال والشباب القيم والأخلاق النبيلة، وأن إقامة البرنامج الصيفي بالمساجد ربط للأطفال بالمساجد، كما أنه أعاد الصلة الروحية لهم بالمسجد.



كما تم تقديم عرض مسرحي لعدد من القصص التربوية للأطفال تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين، وتم إهداء الأطفال وأولياء الأمور نسخًا من مجلة "الفردوس".



يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف خلال الصيف.