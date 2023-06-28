الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية.. اعرف الشروط

تبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير عدد كبير من الوظائف للمواطنين، حيث تعلن باستمرار عن العديد من الوظائف.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف باحثين متخصصين للتعيين بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، لشغل عدة وظائف بها، وقد بدأ التقديم لها في الفترة من 25 يونيو 2023.

وظائف هيئة تخطيط مشروعات النقل

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة

وجاءت تخصصات الوظائف المطلوبة بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل على النحو التالي:

- باحث تمويل وتكاليف ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط اقتصادي ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص اتصالات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات تخصص اتصالات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص كهرباء، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات، تخصص كهرباء، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط تخصص حاسبات، ثالث «ج» تعيين.

وظائف

- باحث مشروعات تخصص حاسبات، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص معماري، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات تخصص معماري ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص ميكانيكا، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات، تخصص ميكانيكا، ثالث «ج» تعيين.

- باحث تخطيط، تخصص مدني، ثالث «ج» تعيين.

- باحث مشروعات، تخصص مدني، ثالث «ج» تعيين.

وظائف

شروط التقدم للوظائف

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عامًا.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- حاصل على مؤهل عالي في التخصص المتقدم له، ولا يقل التقدير عن جيد.

- أن يكون المتقدم من قاطني محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية وفقاً لثابت ببطاقة الرقم القومي.

- المعرفة الكافية بمهارات الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على جمع المعلومات والتحليل.

- امتلاك مستوى من المهارات التطبيقية والفنية.

- القدرة على إدارة الوقت.

- القدرة على كتابة التقارير.

آخر موعد وكيفية التقديم للوظائف

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنَّ آخر موعد للتقدم لوظائف هيئة تخطيط مشروعات النقل هو يوم 2023 يوليو 24.

ويتم التقدم للوظائف، إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارًا من 11-7-2023، وحتي 24-7-2023، من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــــــــــا.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

- صورة شخصية.

وظائف

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة تخطيط مشروعات النقل وجهين حسب أحوال.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.