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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إبتهاجاً بحلول عيد الأضحي المبارك..

محافظ الشرقية يُهنئ المواطنين والأجهزة الأمنية والتنفيذية والنواب

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري والذي أصبح واقعاً سيحقق الخير لأبنائها بإحداث نقله نوعية وحضارية في كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها

وطالب محافظ الشرقية أبناء المحافظة بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في إحداث التنمية المنشودة وبناء الوطن، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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