ملتقى توظيفي بمحافظة الجيزة غدًا.. اعرف الشروط

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة عن انعقاد ملتقى توظيفي بمقره، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم بابا جونز، غدًا الأحد الموافق 11-6-2023، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

تفاصيل ملتقى توظيف الجيزة:

تفاصيل ملتقى التوظيف من حيث التخصصات المطلوبة ومميزات العمل:

الوظائف المطلوبة وشروطها:

- مدير مطعم

- مساعد مدير مطعم

وظائف خالية

- مشرف مطعم

يشترط في الوظائف السابقة ألا يتجاوزعمر المتقدم 40 عامًا، ولديه خبرة في مجال الفاست فود.

- عضو فريق

طباخ

- ويتر

- كول سنتر

ويشترط في تلك الوظائف ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا سواء خبرة، أو من دون خبرة.

ملتقى توظيفى

مميزات العمل:

- تأمين اجتماعي

- تأمين صحي

- تأمين على الحياة

- حوافز شهرية

- تبس فري

- عقد عمل

- فرض للترقيات على الوظائف الإدارية

- التدريب على سيستم بابا جونز العالمي

- سكن للمغتربين

- زي موحد.

طرق التقدم للوظائف:

وظائف للشباب

ولمن يرغب التقدم لتلك الوظائف عليه الحضور لمقر الجهاز وعنوانه 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

ومن الممكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".