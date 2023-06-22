محلية النواب تتفقد محطة صرف العصلوجي بالزقازيق برفقة محافظ الشرقية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، مشروع توسعات محطة صرف صحي العصلوجي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك برفقة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

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وشرح القائمون على المشروع، موضحين أن المشروع مر بمرحلتين، الأولى تخدم مدينة الزقازيق و6 مناطق توابع وقرى وتخدم حوالى مليون نسمة، ويتم رفع الكفاءة لتتناسب مع الكثافة السكانية، والمرحلة الحالية مشروعات توسعات صرف صحي مدينة الزقازيق بطاقة 92 ألف متر مكعب وتخدم حوالي 16 قرية بالزقازيق دخل حوالي 13 قرية منها نسبة 40%، وحوالي 3 قرى ستدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة، وهذه هى المحطة الوحيدة التي تخدم المركز.

الدولة تواجه تحديات كبيرة

ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مثل هذا المشروع يوجد مثله العشرات في مختلف المحافظات، ولابد أن يتم تعريف المواطنين بهذه المشروعات وما تحققه من إنجازات، مشيراً إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة لكنها تعمل وتسعى وتحاول للنهوض بالوطن وحل المشكلات، لافتا إلى أن البلد تتعرض لحروب ومؤامرات من الأعداء ولكن مصر صامدة وتخوض معركة البناء بقوة رغم التحديات.

ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة من قبل الدولة، كما وجه الشكر للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على جهده في استكمال هذا المشروع بعدما توقف وتعثر لفترة.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع تغطية مصرف بلبيس، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة بلبيس.

واستقبل أهالى بلبيس الوفد البرلماني والمحافظ بالزغاريد والطبل والمزمار، والتقوا حول وفد مجلس النواب، موجهين الشكر للجنة ونائب الدائرة حمودة محمد حمودة، ومحافظ الشرقية على جهودهم في تغطية المصرف.

واطلع وفد لجنة الإدارة المحلية على تنفيذ مشروع تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس)، الذي يستهدف أن تسير مياه المصرف في مواسير تحت أرض تلك المنطقة السكنية، واستغلال أعلاها في توسعة وتطوير الشوارع، ويتم عمل ميادين وحدائق وتوسعة للشوارع المحيطة بالمنطقة، وتم تغطية الجزء داخل الكتل السكنية أول 410 متر .

تفقد الوفد البرلماني صومعة الصالحية الجديدة

وقال النائب أحمد السجيني: إن هذا المشروع له أكثر من واقعة مع اللجنة، فى بداية طرح المشروع سألت القيادات التنفيذية وكان المحافظ داعم جدا للمشروع، وذلك أدى إلى قناعة اللجنة، وذلك يؤكد أهمية التفاهم والتعاون بين النواب والمحافظ، موجها الشكر لوزارة الرى على دورها في تنفيذ المشروع.

وبدوره، قال الدكتور ممدوح الغراب، محافظ الشرقية: "نرحب بالنائب أحمد السجيني والنواب، فزيارة لجنة الإدارة المحلية أعطتنا دعم كبير جدا، وقريب جدا كلنا نفتتح هذا المشروع".

كما تفقد الوفد البرلماني صومعة الصالحية الجديدة (الكسارة) بمركز الحسينية، كما تفقد عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة (مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي، مركز شباب أبو صميدة).

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.