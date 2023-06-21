رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب: هدفنا دعم الأندية الشعبية وحمايتها من الانهيار

تحدث الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن هدف الاجتماع مع الأندية الشعبية.

وأكد محمود حسين في مداخلة تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن الاجتماع تم التنسيق له منذ أسبوعين وكنا حريصين على حضور جميع الأندية.

وأضاف: "مفهوم الأندية في مصر مختلفة عن باقي الأندية في العالم وهدفنا إلى تطوير منظومات الأندية في مصر".

وتابع: " هدفنا تنمية موارد الأندية الشعبية ونسعى لحماية الأندية من الحجز على أرصدتها في البنوك بسبب المديونيات".

لي كلارك: محمد صلاح سيكون قائد ليفربول في المستقبل

يرى لي كلارك، نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي الأسبق، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح سيكون قائد ليفربول المستقبلي.

وقال كلارك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " محمد صلاح هو قائد ليفربول القادم في المستقبل، فهناك نوعان لتكون قائد، هناك قائد يقود الفريق بطريقة تصرفاته، وبطريقة تحدثه مع فريقه، هو يساعدهم دائما و هو أيضا مساعد كبير للمدرب".

وتابع: "وهناك نوع آخر من القادة وهو الذي يقود الفريق بكونه قدوة للفريق وهذا هو محمد صلاح، إنه لاعب رائع والبعض يرى أنه يقوم بعمل أشياء رائعة في الملعب، ولديه كامل الاحترام من لاعبي ليفربول".

وأتم: "أعتقد أن صلاح سيصبح قائد فريق ليفربول في يوم من الأيام".