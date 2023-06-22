لجنة الإدارة المحلية بالنواب تتفقد المشروعات الخدمية بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بتفقد أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي والتي تشمل ازدواج الطريق بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 متر ، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر ، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر ، وبتكلفة اجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه، حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وقال إن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأعرب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب ومرافقوه، عن سعادتهم لزيارة محافظة الشرقية للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ودفع عجلة العمل بها، وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وتوجه محافظ الشرقية يرافقه رئيس ووكيل وأمين سر ومستشار وزير التنمية المحلية واعضاء لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة انتظام سير حركة سيارات الأجرة بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، وخط السير الممنوح لهم.

وتعرف المحافظ ومرافقوه من سعيد عاشور مدير مشروع المواقف بالشرقية، عن مكونات الموقف، وتمت الإشارة الى أن الموقف مُقام على مساحة 5 قيراط ويضم 120 باكية تستوعب 1171 سيارة لخدمة 7 خطوط ( السلام – عبود - مسطرد - بدر – العبور – بلبيس – الإسكندرية ) ويستقبل 18500 مسافر يوميا ويضم كافيتريا وحمامات ونقطتي للشرطة ومباحث المرور، ليؤكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في إقامة مجمعات للمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على المواقف العشوائية، وتخفيف حده الزحام داخل المدن، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وخلال الزيارة التقى محافظ الشرقية ورئيس ووكيل وأمين سر ومستشار وزير التنمية المحلية واعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعدد من السائقين والمواطنين المتواجدين بالموقف واستفسروا منهم عن أي مشكلات تواجههم.

وانتقل محافظ الشرقية يرافقه رئيس ووكيل وأمين سر ومستشار وزير التنمية المحلية واعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة الأعمال الجارية بنفق عرابي، والجاري إنشاؤه بمدينة الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه، ليؤكد محافظ الشرقية على أهمية المشروع كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

وخلال الزيارة استمع محافظ الشرقية ومرافقوه لفيلم توضيحي يتضمن مراحل انشاء نفق عرابي والمُنفذ على مسافة 350 متر طولي عبارة عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق، و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية، ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر وتم العمل به علة 3 مراحل حيث تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية، ومتبقي أعمال التشطيبات، وجاري أعمال صب أرضيات النفق بالمرحلة الثانية وأعمال حفر المرحلة الثالثة اسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر تجاه شارع فاروق، وبنسبة تنفيذ كلية للمشروع بلغت 92 % .

وحرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد أعمال حفر المرحلة الثالثة أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر تجاه شارع فاروق، مشيدين بحجم الإنجاز ومواصلة العمل علي مدار اليوم لسرعة انهاء الاعمال بالنفق، ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري، ويساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق.