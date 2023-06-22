وصول وفد مجلس النواب الأردني إلى مقر البرلمان

وصل منذ قليل وفد مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات ، رئيس اللجنه القانونيه بمجلس النواب الأردني الي مقر البرلمان المصري وكان في استقبال الوفد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعدد أعضاء البرلمان المصري ، للتعرف علي مستحدثات التشريعات والقوانين التي أصدرها مجلس النواب المصري.

علاقات ثنائية ترسخ لوحدة الدم بين الأشقاء العرب

ورحب بدوي في في بداية اللقاء بوفد النواب الاردني مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن مصر والأردن تربطهم علاقات أخوية وعلاقات ثنائية ترسخ لوحدة الدم بين الأشقاء العرب.

وحضر اللقاء النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعية النائب احمد نشات منصور وكيل لجنه الاتصالات والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، والنائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات والنائب ناصر عثمان امين سر التشريعية والنائب عزيز سابق عضو لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري.

وضم الوفد الأردني الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب الأردني والدكتور خير أبوصعيليك والمهندس سالم العمري والسيدة روعة الغرابلي والسيدة / زينب البدول أعضاء مجلس النواب الأردني و السيد محمود الخلايلة مدير مكتب رئيس المجلس والسيد عواد الغويري امين عام مجلس النواب والسيد محمد العبداللات والسيد/ أيمن المجالي من مجلس النواب الأردني.