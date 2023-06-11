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موقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التعادل بمجموع المباراتين حافلة الأهلى تصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا
الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

(صور) كيف حفز الخطيب لاعبي الأهلي قبل الذهاب لمسرح موقعة الوداد؟

افشة والخطيب
افشة والخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قبل التوجه إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب استعدادا للقاء الوداد.
ويخوض الأهلي اختباراً صعباً أمام مضيفه الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الخطيب ومعلول
الخطيب ومروان عطية 
الخطيب وياسر ابراهيم

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.
وتواجد الخطيب أمام بوابة الخروج من فندق الإقامة لتحفيز اللاعبين من أجل دعمهم وحرص على مصافحتهم قبل ركوب الحافلة المتجهة لملعب اللقاء.

باتت ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
تبدأ مباراة الأهلي والوداد في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.

 كان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على نظيره الوداد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي.
 

القناة الناقلة للمباراة
 

 إذاعة اللقاء سيكون عبر قناة “بي إن سبورتس 4”، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.
 

يسعى النادي الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي في مباراة الحسم مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد نجح في الوصول للمباراة النهائية للمباراة الرابعة على التوالي، ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب.

ويأمل الأهلي في حسم اللقب من المغرب وتحطيم عقدته التاريخية أمام الوداد بعدما خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.
وخاض الأهلي 11 مباراة خارج أرضه أمام الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا لكنه لم يحقق الفوز سوى في مباراتين.

وجاءت جميع انتصارات الأهلي خارج أرضه على الأندية المغربية على حساب الوداد.

ويراهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي سجل 5 أهداف وصنع مثلهما كأكثر لاعبي البطولة مساهمة بالأهداف بواقع 10 مساهمات تهديفية.

وسيحصل الأهلي على مكافآت مالية ضخمة حال تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فشله في تحقيقه الموسم الماضي.

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