إيهاب المصري: الشناوي مسؤول عن هدف الوداد في شباك الأهلي

قال إيهاب المصري نجم نادي المقاولون العرب الأسبق، أن لاعبو الأهلي اليوم بعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول لنهائي دوري ابطال افريقيا، غير متواجدين في الملعب.

وتابع إيهاب المصري خلال تواجده ضيفا على الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" حمدي فتحي أقل لاعبي الأهلي في الشوط الأول".

وأضاف:" الوداد المغربي يلعب الشوط الأول بالكامل على جبهة علي معلول والكرات الثابتة فقط لا غير".

وأكمل ايهاب المصري :" روح لاعبي الأهلي غير متواجدة اليوم، وأحمل جزء كبير جداً من هدف الوداد المغربي لمحمد الشناوي، الكرة تكررت ثلاث مرات بنفس الأسلوب!".

واستطرد:" حزين على أداء الأهلي والشكل الذي ظهر به لاعبي الأهلي، في الشوط الثاني على المستوى الفني الأهلي يستطيع العودة في أي وقت وتسجيل هدف ".

وأختتم:" على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التدخل بين شوطي المباراة والتحدث مع اللاعبين وإخراجهم من حالة التوتر والعصبية".

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

وكان الاهلي قد بدا المباراة النهائية أمام الوداد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا

في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص الفريق للفريق المغربي.