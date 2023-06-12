الأهلي يتوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بالتعادل أمام الوداد

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تفوقه على الوداد المغربي في نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 ليحسم اللقب لصالحه بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

الوداد يلدغ الأهلي بهدف عطية الله في الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط قوي من فريق الوداد الذي نجح في محاصرة الأهلي بمناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

فشل الأهلي تماماً في الخروج بالكرة تحت ضغط لاعبي الوداد الذي شك خطورة كبيرة من خلال الطرف الأيمن وانطلاقات الثنائي علي معلول ومحمد اوناجم.

وتصدى محمد الشناوي لأكثر من كرة خطيرة بينما إعتمد الأهلي على الكرات الثباتة التي حصل عليها خلال هذا الشوط.

في المقابل شكلت الكرات الثابتة للوداد خطورة كبيرة على دفاعات الأهلي، ومن إحدى هذه الكرات نجح عطية الله في خطف هدف التقدم للوداد وسط أجواء نارية في المدرجات.

الأهلي والوداد

تحسن أداء الأهلي بعد الهدف وبدأ في مبادلة الوداد السيطرة والاستحواذ الا أن صافرة الحكم انهت أحداث الشوط بتقدم الوداد بنتيجة 1-0.

الأهلي ينتفض ويقلب الطاولة في الشوط الثاني

جاءت أحداث الشوط الثاني للقاء حافلة بالندية والإثارة بين لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب.

حافظ الوداد على استحواذه وسيطرته في وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقية على دفاعات الأهلي الذي تحسن بشكل كبير مع نهاية الشوط الأول.

نجح الأهلي في إمتصاص الحماس المغربي في الربع ساعة الأول وبدأ يتحرك هجومياً ونجح في إجبار الوداد على التراجع إلى وسط ميدانه لإغلاق المساحات أمام التحركات الأمامية للأهلي.

واصل الأهلي هجومه مع التغييرات الهجومية التي اجراها مارسيل كولر المدير الفني على مستوى خط الهجوم لينجح في إدراك التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد عبد المنعم.

الاهلي والوداد

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات مغربية عابها التسرع أمام تمساك رائع للأهلي الذي ظهر أكثر قوة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الأهلي باللقب.

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

وكان الاهلي قد بدا المباراة النهائية أمام الوداد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا

في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو