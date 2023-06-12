عطل فنى بالبورصة ينهى التداول قبل موعدها الرسمي

انتهت جلسة تداولات اليوم مع تعطل شاشات التداول في الساعة 12.31 دقيقة، ولم يتم إصلاح العطل إلى نهاية الجلسة في موعدها الرسمي الساعة2.30 مساء، وتعد الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ البورصة

كما شهدت شركات السمسرة ارتباكا وتساؤلات من المستثمرين في البورصة حول موقفهم من العطل والمتسبب في هذا العطل، خاصة أن تم الأعلان عن العطل علي الموقع الالكتروني للبورصة في الساعة 1.40 مساء.

وتساءلت حول مدي إمكانية عودة التداول سريعا بجلسة الغد من عدمه، وكذلك موقف الشركات من الملاءة اليومية.

وأعلنت البورصة، عن استئناف التداول غدًا الثلاثاء، في المواعيد المعتادة مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد، أول تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة.