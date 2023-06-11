البورصة تربح 12.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 12.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.136.5 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوي17739نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى3637 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 908 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.8 مليار جنيه.