قلق في شركات السمسرة بسبب الملاءة المالية

أبدت شركات السمسرة قلقها بسبب العطل الفني الذي شهدته جلسة تداول البورصة اليوم في غضون الساعة 12.31 مساء.

استندت شركات السمسرة في قلقها إلى مخاوف عدم الالتزام بمعايير الملاءة المالية التي يتم إرسالها يوميا إلى البورصة والهيئة عقب انتهاء جلسة التداول، حيث تقوم شركات السمسرة بتنفيذ عمليات شراء للمستثمرين في الجلسة الصباحية، على أن يتم البيع في النصف الثاني من الجلسة"نظام التداول في ذات الجلسة"، وهو الأمر الذي يعرضهم إلى مخالفة معايير الملاءة المالية والتسويات والتي تقوم على أن الأموال المتاحة في الشركة لا تكفي لتسوية عمليات الشراء التي تتم من خلال الشركات