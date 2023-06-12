لاعبو المنتخب الوطني في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة

قام لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، باستقبال وتهنئة بعثة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي بعد مقابلتهم في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأثنين.





جاء ذلك خلال تواجد بعثة المنتخب الوطني في مطار القاهرة للسفر إلى دولة المغرب، والذي جاء في نفس التوقيت مصادفةً مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في دولة المغرب لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

استقبال وزير الرياضة ..

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي وصلت صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، من دولة المغرب بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

وقام وزير الرياضة بتهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الذي تواجد مع البعثة بدولة المغرب، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد الظهور بشكل مميز للكرة المصرية والفوز باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي الأحمر.