الأهلي والوداد.. قصة أم كلثوم وسبب تسمية نادي البيضاوي المغربي

تصدر الوداد البيضاوي المغربي مع النادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على المستوى المحلي، حقق الوداد الرياضي درع البطولة المغربية 22 مرة، كما حصل على كأس العرش 9 مرات، وكأس السوبر 16 مرة.

الوداد المغربي على الصعيدين القاري والدولي

أما على الصعيدين القاري والدولي، فقد أحرز الفريق دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، والكأس الأفروآسيوية للأندية مرة واحدة، وكأس الملك محمد الخامس كذلك مرة، وكؤوس شمال إفريقيا أربع مرات.

وعربيًا فاز الوداد بالبطولة العربية للأندية البطلة مرة واحدة وكأس السوبر العربي مرة واحدة أيضًا.

الوداد الرياضي في ترتيب أندية القرن 21

واحتل الوداد الرياضي في ترتيب أندية القرن الحادي والعشرين على المستوى الإفريقي الرتبة الخامسة، بحسب تصنيف الاتحاد الإفريقي.

ويُعتبَر الوداد الرياضي النادي الأكثر تتويجًا في المغرب بأزيد من 50 لقب منذ تأسيسه والأكثر تتويجاً في القرن الماضي بواقع 40 لقب على مستوى الكرة المغربية والإفريقية، كذلك النادي المغربي الوحيد الذي توّج في جميع العقود التي وجد فيها.

أم كلثوم وسبب تسمية نادي البيضاوي المغربي

وتأسس نادى الوداد المغربى عام 1937، عندما كانت المغرب تقع تحت الاحتلال الفرنسي، وواجه مؤسسو النادي صعوبات كثيرة حيث كان الوداد هو أول نادٍ يتم تأسيسه أثناء الاحتلال، واشترط الفرنسيون وقتها الابتعاد عن الشعارات السياسية والدينية.

سبب تسمية النادي بهذا الاسم يرجع إلى أنه وفقا لما حدث فى الاجتماع الذى كان مقررا للجنة المؤسسة للنادي لاختيار الاسم، تأخر أحد الأعضاء وقال وقتها إن سبب تأخره متابعته لفيلم "وداد" لكوكب الشرق أم كلثوم، فتم تسمية الفريق بهذا الاسم، وتم إضافة كلمة البيضاوى نسبة إلى الدار البيضاء.

زي نادي الوداد البيضاوي

وكان اللون الأول الذي اتُّفق عليه من طرف الأعضاء المؤسسين للنادي هو اللون الأحمر، لما يمثله هذا اللون للمغاربة، حيث أن العلم المغربي عبارة عن مستطيل أحمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء، فقد كان اختيار اللون الأحمر بالنسبة للأعضاء بمثابة التشبث برمز من أهم رموز الوطن. وتم كذلك إضافة اللون الأبيض الذي يرمز للسلام.

وقد لعب الوداد الرياضي في المواسم الأولى بقمصان مخططة عموديًا باللونين الأحمر والأبيض، كما كان لون السروايل أبيَضَ ولون الجوارب أحمر.

بعد ذلك ومع بداية الأربعينات لعب بالقميص الأحمر والسراويل البيضاء وجوارب حمراء، وحاليًا يتخذ النادي الطقم الأحمر الكامل للزي الرسمي.