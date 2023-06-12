وزير الرياضة: النادي الأهلي يوثق زعامته الإفريقية للمرة الـ 11

حالة من الفرحة والفخر سادت الشارع المصري بعد فوز النادي الأهلي بدوري أبطال افريقيا للمرة ال ١١ في تاريخه، حيث تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، بعد تغلبه فريق الوداد الرياضي المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس بالمغرب،في مجموع المباراتين 3-2 لصالح النادي الأهلي.

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صبحي: مبروك لمصر

قال صبحي "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شىء مفرح جدآ للكرة المصرية، وتتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيداً على ريادة الكرة المصرية"، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية والاصرار على تحقيق لقب البطولة الأفريقية، قائلًا: "تتويج الأهلي بدوري الأبطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، يمثل دعم وحافز للمنتخب ، وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعدادا لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.