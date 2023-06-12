نجم الأهلي السابق يكشف سر تتويج الأحمر بلقب إفريقيا

كشف محمد يوسف مدرب الأهلي السابق سر تتويج لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

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قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإدارة والجهاز الفني بالنسبة لي سر تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، كان من الممكن بعد الخسارة من صن داونز، بخماسية أن تتسرع الإدارة وتُقيل كولر ولكن هذا لم يحدث" .

نجم الأهلي السابق : كولر اكتسب خبرات إفريقيا

وأضاف: "كولر تعلم بسرعة واكتسب خبرات في أفريقيا، وهذا يُحسب بالطبع للمدير الفني"

واختتم: "سفين فاندنبروك شعرت بأنه قام بسيناريو لبداية المباراة فقط، ولم يقوم بسيناريو فيما بعد، والدليل أن الوداد لم يقدم أي شئ بعد هدفه المبكر في اللقاء"

على جانب اخر نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي بتتيجة 1-1 في المباراة النهائية من البطولة.

أهداف مباراة الأهلى والوداد في إياب نهائي إفريقيا

وأحرز هدف تقدم الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من اللقاء ، ثم نجح المارد الأحمر في إدراك التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد عبد المنعم.

ويذكر ان مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص للفريق المغربي.

