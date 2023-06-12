احتفالات جماهير النادي الأهلي بتحقيق اللقب الإفريقي

خرجت جماهير النادي الأهلي للاحتفال بالتتويج الحادي عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بشارع التحرير بالدقي وسط حضور كثيف من قوات الأمن.

احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الحادي عشر من بطولة دوري

وبدأت جماهير النادي الاهلي بالخروج إلى الشارع والاحتفال، مع إطلاق حكم المباراة صفارة نهاية المباراة التي جمعت النادي الأهلي مع الوداد المغربي، ليتوج الأهلي بالبطولة بعد تحقيق التعادل الإيجابي 1/1 على ملعب كازابلانكا بالمغرب.

احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الحادي عشر من بطولة دوري

احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الحادي عشر من بطولة دوري

بالاعلام الحمراء والتيشرت الاحمر ونسر الأهلي المحلق، احتفلت جماهير الأحمر، وسط تأمين من قبل رجال الشرطة بالجيزة.

وبدأت الاحتفالات من كوبري قصر النيل وحتى محطة مترو البحوث، ومشاهد الاحتفال كانت كبيرة جداً، كاشفة عن السعادة الكبيرة التي يعيشها جماهير النادي الاهلي.

احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الحادي عشر من بطولة دوري

احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الحادي عشر من بطولة دوري

احتفالات جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الحادي عشر من بطولة دوري

وبسبب احتفالات جماهير الأهلي، شهدت عدد من شوارع الدقي كثافة مرورية عالية.

شارك 29 لاعبًا في مشوار الأهلي نحو الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي في المباراة النهائية للبطولة.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه

لعب الأهلي خلال مشواره بالبطولة 14 مباراة، منها مباراتان في دور الـ32، و6 مباريات في دوري المجموعات، و6 أخرى في الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية وحتى نهائي البطولة.

ويتصدر القائمة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم، وشاركا في كل مباريات البطولة أي في 14 مباراة.

وتعادل الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 ليحسم اللقب لصالحه بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وكانت شهدت الدقائق الأخيرة محاولات مغربية عابها التسرع أمام تمساك رائع للأهلي الذي ظهر أكثر قوة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الأهلي باللقب.