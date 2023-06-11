أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والوداد الأفريقية

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على محمد الخامس في مدينه الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





كان لقاء الذهاب الذي اقيم بين الطرفين على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الاحد الماضي قد انتهى لصالحه الأحمر بثنائية لهدف ، عبر كل من بيرسي تاو الذي سجل للأحمر في الدقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني اهداف الاهلي مع بداية شوط اللقاء الثاني.

تاريخ المواجهات ..

وعلى مدار تاريخ المواجهات التقى الفريقان في ١٢ مباراة ، حقق الأهلي الانتصار في ٥ مواجهات ، وحسمت نتيجة التعادل ٤ لقاءات. بينما حقق الفريق المغربي الانتصار في ثلاث مواجهات.

وفي النسخة الحالية من البطولة القارية تمكن الأهلي من تسجيل ٢٢ هدف واستقبلت شباكه ٩. بينما سجل الوداد ١١ واستقبلت شباكه ٦ اهداف.

محاضرة فنية أخيرة ..

وينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية أخيرة على لاعبيه بفندق الإقامة، في إطار الاستعداد لملاقاة فريق الوداد المغربي المرتقبة تحت أنظار ما يقارب 50 ألف مشجع في ملعب المواجهة.

ومن المقرر أن يراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوب تنفيذها من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

كان الاجتماع الفني للقاء قد أقيم أمس السبت، وتم الاستقرار فيه على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل.

بينما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.