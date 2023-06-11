تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي بنهائي أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خفيفة في الثانية ظهر اليوم الأحد بفندق الإقامة بالمغرب، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مساء اليوم.

وتقرر أن يؤدي لاعبو الأهلي فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي جاهزية جميع اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية لخوض المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

ستكون مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد، منقولة بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.